Хави или Симеоне: Фелиш назвал тренера, который лучше относится к футболистам

Форвард каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», провел сравнение между Хави Эрнандесом и Диего Симеоне.

«Хави более человечный тренер, чем Симеоне. Он с заботой относится к своим подопечным. Эрнандес ближе к людям», - передает слова португальского форварда Managing Barca.

Напомним, что после завершения сезона «Барселона» объявила об отставке Хави. Новым главным тренером «сине-гранатовых» был назначен немец Ханс-Дитер Флик.

В прошлом сезоне Фелиш принял участие в 30 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.