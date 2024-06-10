Флик выбрал для Гави новую роль в «Барселоне»

Новый наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с ролью испанского полузащитника Гави в команде. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, после возвращения в строй Гави будет задействован на позиции второго опорного полузащитника в паре с другим оборонительным футболистом. Немецкий специалист не собирается использовать игрока в атакующих действиях.

Напомним, что Гави с ноября находится в лазарете из-за повреждения крестообразных связок колена. Пока точно неизвестно, когда хавбек вернется в строй.

В прошедшем сезоне испанец провел всего 15 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.