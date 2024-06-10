Игрок «Барселоны» Ромеу высказался о своём будущем

Опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Ориоль Ромеу высказался насчет своего будущего.

«Не знаю, где продолжу карьеру. Но я не намерен уходить из футбола. Хочу продержаться как можно дольше», - передает слова футболиста Relevo.

Напомним, что Ориоль перебрался в «Барселону» из «Жироны» летом прошлого года за 3,4 миллиона евро. Срок действующего контракта игрока с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 поединках, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. «Барселона» по итогам сезона заняла второе место в Ла Лиге.