Воспитанник «Барселоны»: «Я никогда бы не отказал «Реалу»

Воспитанник каталонской «Барселоны» Карлес Аленья высказался о принципиальном соперничестве между «сине-гранатовыми» и мадридским «Реалом».

«Я болельщик «Барселоны» до гроба, но «Реал» - великий клуб. Я бы никогда не отказал им, будь у меня предложение. Я всегда хотел играть в большом клубе», - передает слова футболиста Sport.es.

Напомним, что летом 2021 года Аленья покинул «Барселону» и перешел в «Хетафе». В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 29 поединков, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

По итогам сезона «Реал» стал чемпионом Ла Лиги, а «Барса» финишировала второй.