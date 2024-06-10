Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине

«Для меня это был очень непростой год, благодарю всех, кто оказывал мне поддержку. Когда я не играл, то был все равно спокоен за команду. Лунин провел очень хороший сезон. Мы должны поблагодарить его. Я знал, что этот парень в порядке», - передает слова бельгийского голкипера Sport.es.