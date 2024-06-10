Пименов отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

Известный в прошлом нападающий, а ныне эксперт Руслан Пименов высказался о решении немецкого полузащитника Тони Крооса завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024.
«Он легенда уже, а не просто звезда. В этом возрасте всего добился и не хотел бы болтаться в конце карьеры. У каждого свой путь. Он не разбрасывается словами, это окончательное решение», - поделился мнением Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в минувшем сезоне Кроос вместе с мадридским «Реалом» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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