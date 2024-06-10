Пименов отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

«Он легенда уже, а не просто звезда. В этом возрасте всего добился и не хотел бы болтаться в конце карьеры. У каждого свой путь. Он не разбрасывается словами, это окончательное решение», - поделился мнением Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».