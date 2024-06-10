Эндрик отреагировал на сравнения с легендарным Пеле

Нападающий сборной Бразилии Эндрик, который в скором времени присоединится к мадридскому «Реалу», отреагировал на сравнения с легендарным соотечественником Пеле.

«Это мне кажется безумием. В социальных сетях меня часто сравнивают с Пеле. Но Пеле – это Пеле. Не нужно себя с кем-то сравнивать, ведь у каждого свой путь, своя история. Однако люди любят эти сравнения», - передает слова 17-летнего футболиста TUDN.

Напомним, что трансфер Эндрика обошелся «Реалу» в 45 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего с «королевским» клубом будет рассчитано до середины 2030 года.