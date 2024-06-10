Фелиш сделал выбор между Роналду и Месси

Португальский нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш ответил на вопрос, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Я не скажу, что Месси – номер один, потому что поклонники Роналду будут раздражены таким ответом», - высказался форвард в подкасте The Nude Project.

Напомним, что Месси в настоящий момент выступает в МЛС. 36-летний аргентинский нападающий защищает цвета «Интер Майами». Роналду, в свою очередь, играет за саудовский клуб «Аль-Наср». В прошлом сезоне 39-летний португалец стал лучшим бомбардиром лиги. У Лионеля восемь «Золотых мячей», а на счету Криштиану - пять.