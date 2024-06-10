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Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду

10 Июня 2024 • 07:21 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола. Его выбор пал на бразильского полузащитника Роналдиньо.

«Кто лучший футболист в истории? Это Роналдиньо», - заявил португалец в интервью The Nude Project.

Напомним, что Роналдиньо выступал за каталонскую «Барселону», «Милан» и «ПСЖ». В составе сборной Бразилии он провел 97 матчей и отметился 33 забитыми мячами. Полузащитник является обладателем «Золотого мяча» в 2005 году, а также победителем чемпионата мира. Кроме того, Роналдиньо дважды признавался лучшим футболистом по версии ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Жоау Фелиш ещё теги
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