Давиде Анчелотти принял решение по будущему в «Реале»

Давиде Анчелотти, ассистент и сын Карло Анчелотти, решил остаться в мадридском «Реале».

34-летний итальянец мог начать самостоятельную тренерскую карьеру – ему предлагали возглавить французский «Реймс» и английский «Лестер». Недавно сообщалось, что наставник отклонит оба предложения. Теперь же, как информирует Diario AS, Давиде принял окончательное решение остаться в штабе «сливочных» как минимум до конца предстоящего сезона.

Анчелотти-младший, как и его отец, занимает должность в «Реале» с лета 2021 года. В прошедшей кампании Давиде помог Карло привести мадридский гранд к победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов.