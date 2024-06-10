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Давиде Анчелотти принял решение по будущему в «Реале»

10 Июня 2024 • 04:25 Комментировать

Давиде Анчелотти, ассистент и сын Карло Анчелотти, решил остаться в мадридском «Реале».

34-летний итальянец мог начать самостоятельную тренерскую карьеру – ему предлагали возглавить французский «Реймс» и английский «Лестер». Недавно сообщалось, что наставник отклонит оба предложения. Теперь же, как информирует Diario AS, Давиде принял окончательное решение остаться в штабе «сливочных» как минимум до конца предстоящего сезона.

Анчелотти-младший, как и его отец, занимает должность в «Реале» с лета 2021 года. В прошедшей кампании Давиде помог Карло привести мадридский гранд к победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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