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Звезда «Реал Сосьедада» не торопится продлевать контракт на фоне интереса «Барселоны»

10 Июня 2024 • 03:22 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино не спешит подписывать новый контракт со своим клубом.

Текущее соглашение футболиста сборной Испании истекает через год, в связи с чем хавбек может быть доступен на трансферном рынке по сниженной цене. Согласно информации журналиста Маттео Моретто, «Реал Сосьедад» готов продлить контракт Мерино, но тот медлит с ответом, так как изучает другие варианты продолжения карьеры. Интерес к 27-летнему игроку проявляет «Барселона», также в числе претендентов значился «Ювентус». 

Стоимость Микеля Мерино оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В общей сложности полузащитник провёл 242 матча за «Реал Сосьедад», отметившись 27 голами и 30 ассистами.

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