Звезда «Реал Сосьедада» не торопится продлевать контракт на фоне интереса «Барселоны»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино не спешит подписывать новый контракт со своим клубом.

Текущее соглашение футболиста сборной Испании истекает через год, в связи с чем хавбек может быть доступен на трансферном рынке по сниженной цене. Согласно информации журналиста Маттео Моретто, «Реал Сосьедад» готов продлить контракт Мерино, но тот медлит с ответом, так как изучает другие варианты продолжения карьеры. Интерес к 27-летнему игроку проявляет «Барселона», также в числе претендентов значился «Ювентус».

Стоимость Микеля Мерино оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В общей сложности полузащитник провёл 242 матча за «Реал Сосьедад», отметившись 27 голами и 30 ассистами.