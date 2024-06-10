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Френки де Йонг: «Постоянно думаю о своей травме»

10 Июня 2024 • 02:44 Комментировать
Нидерланды
...
Исландия
Через 18 ч. 17 мин.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг вновь ответил на вопрос о своём состоянии.

27-летний игрок рискует пропустить старт Евро-2024 из-за травмы, полученной в апрельском матче «Барселоны» против «Севильи». Хавбек вряд ли появится на поле в товарищеской встрече со сборной Исландии 10 июня, а также с высокой вероятностью не сможет сыграть в поединке первого тура чемпионата Европы с Польшей (16 июня).

«Моя цель остаётся прежней – хочу сыграть в первом матче на Евро. Когда ты травмирован, ты постоянно думаешь об этом. Даже просыпаясь среди ночи, я проверяю, как чувствует себя моя лодыжка», – цитирует Diario AS де Йонга.

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