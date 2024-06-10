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Мбаппе ответил на вопрос о своей травме

10 Июня 2024 • 01:36 Комментировать
Франция
0:0
Канада

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём состоянии в преддверии чемпионата Европы.

Новичок мадридского «Реала» не тренировался перед товарищеским поединком французов со сборной Канады, который прошёл в воскресенье. Дидье Дешам, как и ожидалось, оставил своего ключевого игрока на скамейке запасных, выпустив лишь на 74-й минуте. Встреча завершилась со счётом 0:0.

После завершения игры у Мбаппе спросили о его повреждении: «Моя травма? У меня всё в порядке», – цитирует Madrid Zone 25-летнего форварда. 

17 июня сборная Франции стартует на Евро матчем против соперников из Австрии. 21 июня «трёхцветным» предстоит сыграть с Нидерландами, а спустя ещё четыре дня состоится поединок с Польшей.

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