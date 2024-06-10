Рафинья по-прежнему намерен остаться в «Барселоне», несмотря на слухи

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас не собирается покидать клуб текущим летом.

Бразилец называется в числе игроков, которых каталонский гранд может продать для улучшения финансового положения. Согласно данным журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона» рассмотрит предложения по Рафинье, если таковые поступят в грядущее трансферное окно, но сам 27-летний футболист не заинтересован в уходе.

Интерес к Рафинье Диасу приписывался клубам из Саудовской Аравии. Cтоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро, а его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.