Фелиш: «Верю, что способен выиграть «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, отыгравший сезон в «Барселоне» на правах аренды, высказался о своём таланте.

Португалец по-прежнему не оправдал надежды, которые возложили на него в Испании: напомним, в 2019 году «Атлетико» заплатил «Бенфике» почти 130 млн евро за португальца. Несмотря на трудности, 24-летний форвард верит, что ещё может реализовать свой потенциал в полной мере.

«Каждый мечтает выиграть «Золотой мяч». Я верю, что у меня есть необходимые для этого качества. В то же время, конечно, я должен честно признать, что мне ещё предстоит стать лучше в некоторых аспектах. Но во многом я уже стал лучше», – цитирует Managing Barca Фелиша.