«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»

Испанский «Реал» Мадрид обратился к испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после его победы на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Поздравляем с первой победой в турнире «Ролан Гаррос», дорогой Карлос Алькарас. Мы, болельщики «Реала», очень гордимся твоей третьей победой на турнирах «Большого шлема». Сегодня ты дал нам возможность насладиться своей отличной игрой. Поздравляем!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Дляля Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.