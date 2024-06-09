Фелиш назвал двух лучших игроков мира на данный момент

Нападающий Жоау Фелиш, арендованный «Барселоной» у мадридского «Атлетико», назвал двух лучших футболистов мира на сегодняшний день.

Отвечая на вопрос о «Золотом мяча», португалец выделил двух игроков мадридского «Реала»: «Думаю, Мбаппе и Винисиус на данный момент являются лучшими», – сказал в беседе с NP Podcast 24-летний футболист.

О переходе Килиана Мбаппе в «Реал» было объявлено официально неделю назад. Ранее французский форвард выступал за «Пари Сен-Жермен».

Винисиус Жуниор стал победителем прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов в составе «сливочных». Именно бразилец считается многочисленными экспертами главным претендентом на «Золотой мяч».