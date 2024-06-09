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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» договорился с защитником сборной Испании

09 Июня 2024 • 23:15 Комментировать

Центральный защитник «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман близок к переходу в мадридский «Атлетико».

О возможном переходе 27-летнего футболиста в стан «матрасников» стало известно несколькими днями ранее. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь «Атлетико» уже достиг договорённости с самим ле Норманом. Сделка состоится, когда клубы согласуют между собой условия трансфера. В настоящий момент переговоры продолжаются.

Рубен ле Норман провёл 43 матча за «Реал Сосьедад» в прошедшей кампании, записав на свой счёт два забитых мяча. В составе сборной Испании центрбек провёл 11 матчей, однажды поразив ворота соперников.

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