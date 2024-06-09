В «Барселоне» примут решение по Араухо в ближайшие дни

Руководство «Барселоны» намерено прояснить ситуацию с центральным защитником Рональдом Араухо.

Контракт уругвайца рассчитан до 2026 года, и в каталонском клубе хотели бы заключить с игроком новый долгосрочный договор, но согласовать сделку пока не получается. Как информирует журналист Тони Хуанмарти, в ближайшие дни «Барселона» проведёт встречу с представителями игрока, по итогам которой определится будущее 25-летнего центрбека.

В прошедшем сезоне Рональд Араухо отыграл 37 матчей за «сине-гранатовых», записав на свой счёт один забитый мяч и две результативные передачи.

Стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро. Интерес к защитнику ранее проявляла «Бавария».