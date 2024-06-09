«Реал» обратился к теннисисту Алькарасу

Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», открытый чемпионат Франции по теннису. В финале испанский теннисист обыграл Александра Зверева в пяти сетах (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2). После игры Алькараса поздравил мадридский «Реал».

«Поздравляем с первой победой на «Ролан Гаррос», дорогой Карлос Алькарас. Мы, мадридисты, очень гордимся твоей третьей победой на турнире Большого шлема. Сегодня ты подарил нам возможность насладиться своим замечательным теннисом. Великолепно! Поздравляем!» - говорится в сообщении пресс-службы «Реала».

Как известно, Карлос Алькарас является болельщиком «Реала».