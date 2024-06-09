Гюндоган назвал самых весёлых игроков «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился мнением о своих одноклубниках.

Отвечая на вопрос о самых весёлых игроках «сине-гранатовых», опытный немецкий хавбек выделил двоих товарищей по команде: «Педри и Ферран Торрес. Они словно братья, поскольку всегда проводят время вместе», – цитирует Barca Universal Гюндогана.

Напомним, Илкай Гюндоган перебрался в «Барселону» летом прошлого года из «Манчестер Сити». Педри представляет цвета каталонской команды с 2020 года, а Ферран Торрес был куплен в начале 2022 года.

Прошедшую кампанию «Барселона» завершила на втором месте в Ла Лиге, отстав от мадридского «Реала» на десять очков.