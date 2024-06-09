Фелиш рассказал, чем Хави отличается от Симеоне

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш ответил на вопрос о том, чем экс-наставник каталонцев Хави Эрнандес отличается от главного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне.

— Хави ближе к людям, у него больше человеческих качеств. Хави лучше находит контакт с футболистами, — приводит слова Фелиша Barca Universal.

Напомним, Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. После окончания сезона он был отправлен в отставку из-за высказываний о неутешительных перспективах клуба в новом сезоне.

Напомним, в минувшей кампании «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 85 очков в 38 турах.