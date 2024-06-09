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Фелиш: «Мне пришлось от многого отказаться ради перехода в «Барселону»

09 Июня 2024 • 20:40 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш рассказал, жалеет ли он о своём переходе в каталонский клуб.

— Мне пришлось от многого отказаться, чтобы попасть в «Барселону», но я ни о чем не жалею. Я осуществил одно из своих детских мечтаний, — приводит слова Фелиша Barca Universal.

Стоит сказать, что португалец провел минувший сезон за «Барселону» на правах аренды. Действующий контракт Фелиша принадлежит «Атлетико» Мадрид.

В составе «сине-гранатовых» Фелиш появился на поле в 44 встречах с учетом всех турниров, стал автором десяти забитых мячей и шести ассистов.

Ранее футболист признался, что хотел бы остаться в «Барселоне».

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