Фелиш: «Мне пришлось от многого отказаться ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш рассказал, жалеет ли он о своём переходе в каталонский клуб.

— Мне пришлось от многого отказаться, чтобы попасть в «Барселону», но я ни о чем не жалею. Я осуществил одно из своих детских мечтаний, — приводит слова Фелиша Barca Universal.

Стоит сказать, что португалец провел минувший сезон за «Барселону» на правах аренды. Действующий контракт Фелиша принадлежит «Атлетико» Мадрид.

В составе «сине-гранатовых» Фелиш появился на поле в 44 встречах с учетом всех турниров, стал автором десяти забитых мячей и шести ассистов.

Ранее футболист признался, что хотел бы остаться в «Барселоне».