Фелиш: Я бы остался в «Барселоне», если бы всё зависело от меня

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, минувший сезон 24-летний португалец провел в «Барселоне» на правах аренды. Трудовой договор игрока принадлежит «Атлетико».

— Я в аренде, поэтому мое будущее зависит не от меня. Если бы оно зависело от меня, я бы остался. Я уже говорил, что я с детства люблю «Барселону», — приводит слова Фелиша Barca Universal.

В сезоне-2023/24 Фелиш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.