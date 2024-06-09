«Барселона» хочет сохранить в своём составе нидерландского полузащитника команды Френки де Йонга.

Ранее уже сообщалось, что «сине-гранатовые» сделали предложение де Йонгу о продлении сотрудничества.

По обновленной информации Marca, руководство «Барселоны» предложило 27-летнему хавбеку трехлетнее соглашение. Отмечается, что по новому контракту повышение зарплаты не предусмотрено.

В минувшем сезоне де Йонг появился на поле в 30 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 70 миллионов евро.