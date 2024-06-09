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Савич может продолжить карьеру в Турции слухи

09 Июня 2024 • 19:23 Комментировать

Защитник «Атлетико» Стефан Савич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Ягыз Сабункуоглу, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован турецкий «Бешикташ». По данным источника, клуб предложил Савичу контракт на три года, но игрок пока не спешит с ответом.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Савич покинет «Атлетико» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Савич принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет два с половиной миллиона евро.

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