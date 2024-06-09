«Барселона» ждёт окончательного ответа от центрального защитника «Гента» Джорти Мокио.

Как утверждает журналист Маттео Моретто, каталонский клуб предложил контракт 16-летнему Мокио. Сообщается, что «сине-гранатовые» ждут ответа от игрока к началу следующей недели.

При этом отмечается, что «Аякс» и ПСВ сделали защитнику более выгодные предложения с финансовой точки зрения.

Мокио пока не выступал на взрослом уровне, но авторитетный портал Transfermarkt уже оценивает есть стоимость в полтора миллиона евро.

Напомним, минувший сезон «Барселона» завершила на второй строчке в испанской Ла Лиге.