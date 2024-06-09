Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может досрочно завершить свой отпуск после окончания предстоящего чемпионата Европы. Об этом сообщает Diario AS.

По сведениям источника, 25-летнему футболисту не терпится начать свою карьеру в «Реале», и ради этого он готов сократить свой отпуск после выступления на чемпионате Европы в Германии.

Международный турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля. По итогам жеребьевки сборная Франции попала в группу D, где сыграет с Австрией, Нидерландами и Польшей.

Свой первый матч на чемпионате Европы французы проведут 17 июня против Австрии.