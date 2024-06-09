Кунде: «Мбаппе — лучший из лучших»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о новичке мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — лучший из лучших. Он один из тех игроков, которые мотивируют тебя продолжать двигаться вперед и убеждают, что, если ты усердно работаешь, то рано или поздно добьешься того, чего хочешь», — приводит слова Кунде Madrid Zone.

Напомним, на протяжении семи последних лет Мбаппе выступал за «ПСЖ», но в начале июня «Реал» официально объявил о переходе нападающего.

В минувшем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 44 мяча и стал автором десяти результативных передач.