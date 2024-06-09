Кунде оценил свою игру на краю обороны

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о своей игре на позиции правого игрока обороны.

Стоит сказать, что большую часть матчей в минувшем сезоне Кунде провел на фланге.

— Конечно, мне нужно еще расти, и я пытаюсь это делать. Для этого требуется время, но я думаю, что люди уже заметили мой прогресс, — приводит слова Кунде Le Parisien.

В прошедшем сезоне 25-летний француз принял участие в 48 матчах во всех турнирах, отметился двумя голами и стал автором четырех ассистов.

Трудовой договор Кунде с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 45 миллионов евро.