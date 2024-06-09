Агент Захаряна: «Можно сказать, что Арсен уже выздоровел»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Напомним, 21-летний полузащитник пропустил минувший товарищеский матч сборной России против Беларуси (4:0) из-за болезни.

«Можно сказать, что Арсен уже выздоровел. Сейчас он в отпуске, ему важно отдохнуть и набраться сил после насыщенного сезона», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Напомним, российский футболист присоединился к «Реал Сосьедаду» прошлым летом. В составе испанцев он появился на поле в 40 матчах во всех турнирах, забил один гол и стал автором двух ассистов.