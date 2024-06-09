Кунде считает себя одним из лидеров «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о своём положении в стане «сине-гранатовых».

— Я являюсь одним из ключевых игроков «Барселоны» и одним из лидеров раздевалки. Я надежный футболист, и я очень горжусь этим, — цитирует Кунде Diario AS со ссылкой на Le Parisien.

Футболист также отметил, что гордится небольшим количеством травм, ведь это отражает его отношение к работе.

В сезоне-2023/24 Кунде появился на поле в 48 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и отдал четыре голевых паса.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» заняла вторую позицию, отстав от «Реала» на десять очков.