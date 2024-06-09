Стало известно, сколько заработает де Йонг за два года в «Барселоне»

Действующий контракт полузащитника Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. По этому договору нидерландец может заработать 44 миллиона евро – 24 миллиона в сезоне 2024/2025 и 20 миллионов в сезоне 2025/2026.

Как сообщает Marca, «Барселона» предложила де Йонгу более длительный контракт без повышения зарплаты, ведь она и так является очень высокой. 27-летний футболист пока не ответил – он занимает выжидательную позицию.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывают Френки де Йонга с «Баварией». Правда, в прессе писали о желании Ханса-Дитера Флика сохранить хавбека в команде.

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