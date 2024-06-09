Голкипер Джанлуиджи Доннарумма может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, 25-летний итальянец интересен «Атлетико». Парижане, в свою очередь, присматриваются к Яну Облаку, то есть клубы могут совершить обмен.

Действующий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2025/2026, портал Transfermarkt оценивает вратаря в 40 миллионов евро. 31-летний Ян Облак, в свою очередь, оценивается в 28 миллионов евро – его трудовой договор в Мадриде рассчитан до середины 2028 года.

Отметим, что летом в «ПСЖ» из «Краснодара» должен перейти российский вратарь Матвей Сафонов.