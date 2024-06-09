Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, когда стартует новый сезон.

— Первый тур нового розыгрыша чемпионата Испании пройдет 16-18 августа. Сейчас нам нужно будет провести жеребьевку календаря и понять, кто где будет играть. Мы постараемся утвердить это как можно скорее, — приводит слова Тебаса Bara Universal.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал», который в 38 турах набрал 95 очков. На второй позиции финишировала «Барселона» (85), а тройку замкнула «Жирона» (81).

Добавим, что новыми участниками Ла Лиги уже стали Леганес и «Вальядолид». Третий новичок пока неизвестен.