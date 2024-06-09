Камавинга прокомментировал трансфер Мбаппе в «Реал»

Опорный полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга прокомментировал трансфер соотечественника Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Логическое продолжение карьеры Мбаппе. «Реал» - это клуб, который ему нужен после «ПСЖ», - передает слова хавбека Telefoot.

Мбаппе присоединился к «королевскому» клубу в начале текущей недели. 25-летний нападающий заключил с мадридским грандом долгосрочный трудовой договор на пять лет.

В минувшем сезоне Лиги 1 Килиан сыграл 29 поединков. Форвард записал себе в актив 27 забитых мячей (шесть – с пенальти) и семь результативных передач.