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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Реала»: «Атлетико» должен каждый год бороться за чемпионство»

09 Июня 2024 • 11:09 Комментировать

Экс-игрок мадридского «Реала» Рубен де ла Ред поделился мнением о другом испанском топ-клубе – «Атлетико».

«Атлетико» - команда, которая должна из года в год бороться за чемпионский титул в Ла Лиге. Они способны навязать борьбу «Реалу» и «Барселоне», а не претендовать только на третье место. Это вопрос амбиций клуба, которые в «Реале» не обсуждаются. Мне не хватает в «Атлетико» желания прогрессировать», - передает слова де ла Реда AS.

Напомним, что в минувшем сезоне «матрасники» заняли четвертое место в Ла Лиге. Призовую тройку составили «Жирона», «Барселона» и «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Рубен Де Ла Ред
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