Экс-игрок «Реала»: «Атлетико» должен каждый год бороться за чемпионство»

«Атлетико» - команда, которая должна из года в год бороться за чемпионский титул в Ла Лиге. Они способны навязать борьбу «Реалу» и «Барселоне», а не претендовать только на третье место. Это вопрос амбиций клуба, которые в «Реале» не обсуждаются. Мне не хватает в «Атлетико» желания прогрессировать», - передает слова де ла Реда AS.