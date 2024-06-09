Экс-игрок «Реала»: «Атлетико» должен каждый год бороться за чемпионство»

Экс-игрок мадридского «Реала» Рубен де ла Ред поделился мнением о другом испанском топ-клубе – «Атлетико».
«Атлетико» - команда, которая должна из года в год бороться за чемпионский титул в Ла Лиге. Они способны навязать борьбу «Реалу» и «Барселоне», а не претендовать только на третье место. Это вопрос амбиций клуба, которые в «Реале» не обсуждаются. Мне не хватает в «Атлетико» желания прогрессировать», - передает слова де ла Реда AS.
Напомним, что в минувшем сезоне «матрасники» заняли четвертое место в Ла Лиге. Призовую тройку составили «Жирона», «Барселона» и «Реал».
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