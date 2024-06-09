Дончич отреагировал на трансфер Мбаппе в «Реал»

Лидер баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился мнением о переходе звездного нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал».
«Я знал, что так и будет. Мы еще не общались с ним с тех пор, как он сообщил о трансфере», - высказался словенский баскетболист на пресс-конференции.
Напомним, что Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба на правах свободного агента. 25-летний французский нападающий подписал долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2029 года.
В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.
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