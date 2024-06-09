Игроки «Барселоны» были недовольны тренировками Хави

Группа игроков каталонской «Барселоны» была недовольна тренировочным процессом под руководством бывшего рулевого команды Хави Эрнандеса. Об этом стало известно журналистам газеты Marca. Согласно сведениям источника, в феврале один из футболистов жаловался другому на малое количество тренировок.

«Здесь ты тренируешься всего один час, а затем отправляешься домой», - выразил недовольство один из футболистов команды.

Игроки обратились к Хави с просьбой ужесточить тренировочный процесс, и наставник прислушался. После этого результаты команды серьезно улучшились.

Напомним, что по завершении сезона Эрнандес был уволен с поста главного тренера.