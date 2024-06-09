Ван Галь: «В «Барселоне» всегда важен результат, тренер обязан побеждать»

«В «Барселоне» всегда важен результат. Тренер обязан побеждать в этом клубе. В клубах такого уровня не может быть иначе. В свои первые два сезона я выиграл чемпионат Испании. Затем я дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, но этого было недостаточно», - передает слова наставника Diario Sport.