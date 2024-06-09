Экс-игрок «Реала» оценил перспективы Мбаппе в мадридском гранде

«Реал» подписал лучшего игрока мира? Я не знаю. С момента этого трансфера Мбаппе может стать лучшим. Сейчас Винисиус играет на потрясающем уровне. Если говорить о лучшем игроке, то нужно учитывать ряд факторов. То, что «Реал» находится на таком уровне, заслугах всей команды. Трудно выбрать лучшего в мире среди всех этих футболистов», - передает слова де ла Реда AS.