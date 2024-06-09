«Барселона» не продаст Кристенсена

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен не покинет клуб в обозримом будущем.

Недавно в СМИ появилась информация о возможном переходе датчанина в «Манчестер Юнайтед». По сообщениям Marca, Кристенсен никуда не уйдёт этим летом: он счастлив в «Барселоне», а новый главный тренер Ханс-Дитер Флик готов отвести ему значимую роль. Немецкий наставник предпочитает игру с двумя опорными хавбеками, и способность 28-летнего центрбека закрыть эту позицию может оказаться очень кстати.

В прошедшем сезоне Андрес Кристенсен провёл 42 матча за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых гола и две результативные передачи.