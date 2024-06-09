У Илкая Гюндогана не будет гарантированного места в основе «Барселоны» при новом главном тренере Хансе-Дитере Флике.

Немецкий специалист недавно заменил уволенного Хави Эрнандеса. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, Гюндогану будет нелегко заслужить доверие своего соотечественника: экс-хавбек «Манчестер Сити» славится умелым обращением с мячом, однако не так хорош в прессинге – для Флика крайне важно, чтобы каждый игрок был способен оказывать агрессивное давление на оппонентов.

Илкай Гюндоган пополнил ряды «сине-гранатовых» летом прошлого года. 33-летний футболист отыграл за каталонцев 51 матч, отметившись пятью голами и 14 результативными передачами.