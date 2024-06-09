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Де ла Фуэнте: «В сборной у Педри не такая роль, как в «Барселоне»

09 Июня 2024 • 02:37 Комментировать
Испания
5:1
Северная Ирландия

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, какие требования предъявляет к Педри.

В субботу полузащитник «Барселоны» оформил дубль в товарищеском матче «красной фурии» против сборной Северной Ирландии (5:1). Для 21-летнего игрока это первые голы в цветах национальной команды.

«Я хочу, чтобы у нас Педри действовал ближе к штрафной площади соперников. Его задачи в сборной Испании отличаются от того, к чему он привык в «Барселоне», – приводит BarcaTimes комментарий де ла Фуэнте.

15 июня сборная Испании стартует на Евро-2024 матчем против Хорватии. В том же квартете выступят команды Италии и Албании.

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Барселона Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Педри ещё теги

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