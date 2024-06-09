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Президент «Атлетико»: «Симеоне останется ещё на пять лет, если захочет»

09 Июня 2024 • 02:00 Комментировать

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мыслями о будущем Диего Симеоне.

В конце прошлого года аргентинский специалист продлил договор с «матрасниками» до 2027 года. По словам Сересо, пребывание тренера в клубе может продолжиться и после этого.

«Симеоне уважает свой контракт, и если он захочет остаться, то мы снова продлим договор. Он знает, что для нас это не проблема, ведь мы полностью удовлетворены. Если он захочет остаться ещё на пять лет, то так оно и будет», – приводит журналист Альфредо Педулла заявление Сересо.

Напомним, Диего Симеоне работает в «Атлетико» с декабря 2011 года.

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