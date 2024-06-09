Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выступает против ухода из клуба полузащитника Френки де Йонга. Немецкий специалист считает 27-летнего нидерландца важной частью проекта. Тем не менее, как сообщает TodoFichajes, каталонцы готовы пойти против Флика и продать де Йонга при поступлении хорошего предложения. Дело в том, что такой трансфер существенно улучшит финансовое положение «Барсы».

И тут на арену выходит «Бавария», которая давно интересуется де Йонгом. «Барселона» может продать полузащитника за 70 миллионов евро. Именно в такую цену футболиста оценивают специалисты авторитетного портала Transfermarkt.