16-летний Ямаль поучаствовал в пяти голах, проведя семь матчей за сборную Испании

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль успешно проявляет себя и в национальной команде.

В сегодняшнем товарищеском поединке сборной Испании против Северной Ирландии 16-летний вундеркинд отметился двумя голевыми передачами. Теперь в активе игрока пять результативных действий (два забитых мяча и три ассиста) в матчах «красной фурии» – для достижения этого показателя восходящей звезде потребовалось провести всего семь матчей.

Дебют Ламина Ямаля в сборной Испании состоялся в сентябре прошлого года. За первую команду «Барселоны» футболист отыграл в общей сложности 51 матч, записав на свой счёт семь голов и десять результативных пасов.