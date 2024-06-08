Стало известно о трансферных планах «Барселоны» на выход в летнее трансферное окно.

По информации Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» собирается продать минимум двух центральных защитников. Фамилии игроков пока не уточняются.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» не планирует отпускать защитников Рональда Араухо и Пау Кубарси.

Минувший розыгрыш испанской Ла Лиги «Барселона» завершила на второй позиции в турнирной таблице.

Напомним, ранее клуб уволил с должности главного тренера Хави Эрнандеса и пригласил на его место Ханса-Дитера Флика.

Сообщалось, что из-за финансовых проблем каталонцы не могут заявить на новый сезон девять своих футболистов.