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«Барселона» продлит контракт с полузащитником слухи

08 Июня 2024 • 23:34 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо в ближайшее время должен подписать новый трудовой договор с клубом. Об этом рассказал сам футболист.

— Мы с клубом находимся на одной волне. Осталось согласовать совсем немного деталей. И я, и клуб считаем, что мне нужно продолжать играть здесь еще много лет, — цитирует Касадо Barca Times.

Ранее сообщалось, что «Барселона» видит в 20-летнем хавбеке замену Серхи Роберто, контракт которого, вероятно, не будет продлен.

В минувшем сезоне Касадо появился на поле в четырех матчах за основную команду и не отметился голевыми действиями.

Действующее трудовое соглашение Касадо с «Барселоной» истекает в конце июня. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость испанца в полтора миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк Касадо
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