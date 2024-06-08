Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо в ближайшее время должен подписать новый трудовой договор с клубом. Об этом рассказал сам футболист.

— Мы с клубом находимся на одной волне. Осталось согласовать совсем немного деталей. И я, и клуб считаем, что мне нужно продолжать играть здесь еще много лет, — цитирует Касадо Barca Times.

Ранее сообщалось, что «Барселона» видит в 20-летнем хавбеке замену Серхи Роберто, контракт которого, вероятно, не будет продлен.

В минувшем сезоне Касадо появился на поле в четырех матчах за основную команду и не отметился голевыми действиями.

Действующее трудовое соглашение Касадо с «Барселоной» истекает в конце июня. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость испанца в полтора миллиона евро.