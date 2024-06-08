Педри оформил дубль за сборную Испании – до этого у него было 0 голов в 19 матчах

Полузащитник «Барселоны» Педри отпраздновал свои первые голы в составе сборной Испании.

«Красная фурия» пропустила уже на второй минуте товарищеского матча против соперников из Северной Ирландии, однако быстро нашла ответ в виде трёх своих голов в течение получаса. Автором двух забитых мячей стал Педри, до этого ни разу не забивавший в составе сборной. Дебютный мяч 21-летнего хавбека состоялся на 12-й минуте, а на 29-й футболист оформил дубль.

Сегодняшний матч – 20-й для Педри в цветах главной национальной команды страны. Дебют состоялся в марте 2021 года при Луисе Энрике.

В цветах «Барселоны» Педри отличился 20 раз, проведя 143 поединка.