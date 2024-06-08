Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри оформил дубль за сборную Испании – до этого у него было 0 голов в 19 матчах

08 Июня 2024 • 23:12 Комментировать
Испания
5:1
Северная Ирландия
1 1.10 X 10.00 2 24.00
2-й тайм

Полузащитник «Барселоны» Педри отпраздновал свои первые голы в составе сборной Испании.

«Красная фурия» пропустила уже на второй минуте товарищеского матча против соперников из Северной Ирландии, однако быстро нашла ответ в виде трёх своих голов в течение получаса. Автором двух забитых мячей стал Педри, до этого ни разу не забивавший в составе сборной. Дебютный мяч 21-летнего хавбека состоялся на 12-й минуте, а на 29-й футболист оформил дубль.

Сегодняшний матч – 20-й для Педри в цветах главной национальной команды страны. Дебют состоялся в марте 2021 года при Луисе Энрике.

В цветах «Барселоны» Педри отличился 20 раз, проведя 143 поединка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Педри ещё теги

Новости по матчу

08 Июня
22:00
Испания - Северная Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 1
16:10
Испания - Северная Ирландия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Июня
23:04
Прогноз на точный счёт товарищеского матча Испания — Северная Ирландия — 8 июня 2024
18:43
Ставка и прогноз на товарищеский матч Испания — Северная Ирландия — 8 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый
Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
08 Июня
23:43 · Испания. Ла Лига
Раскрыты планы «Барселоны» по продаже футболистов слухи
23:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продлит контракт с полузащитником слухи
23:12 · Испания. Ла Лига
Педри оформил дубль за сборную Испании – до этого у него было 0 голов в 19 матчах
22:56 · Испания. Ла Лига
Флик заставит игроков «Барселоны» проводить больше времени в спортзале
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в Ла Лиге слухи
20:17 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, может ли Депай оказаться в РПЛ
19:44 · Испания. Ла Лига
Раскрыто будущее Гюндогана в «Барселоне» слухи
18:35 · Англия. Премьер-лига
Звёздный Гризманн интересен клубам АПЛ и МЛС
18:16 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может подписать экс-игрока «Реала» 2
16:27 · Испания. Ла Лига
Витсель продлит контракт с «Атлетико»
14:32 · Англия. Премьер-лига
В контракте топ-игрока АПЛ есть пункт о «Барселоне»
14:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» решить продать форварда 2
13:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Себальосу 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» снизил ценник Диаса – игрок интересен «Барселоне» 2
13:19 · Испания. Ла Лига
Новичок «Реала» Эндрик выбрал клуб до конца карьеры
Все новости
Рекомендуем